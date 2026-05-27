simoncelli e serafini i luoghi della memoria

La città di Riccione ha deciso di dedicare una rotonda e il circolo tennis comunale a Marco Simoncelli e Piero Serafini. La scelta riguarda due luoghi pubblici che portano i nomi dei due individui, senza ulteriori dettagli su modalità o date di inaugurazione. La decisione è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale e riguarda le aree dedicate alle attività sportive e alla circolazione stradale. Non sono state fornite altre informazioni su eventuali cerimonie o motivazioni specifiche.

Marco Simoncelli e Piero Serafini. Nel loro ricordo la città di Riccione ha deciso di dedicare una rotonda e il circolo tennis comunale. Le due intitolazioni fanno parte della lista di nuovi luoghi e soprattutto rotonde che la commissione toponomastica ha proposto di nominare ascoltando le richieste che erano nel frattempo pervenute. Tra queste c’è la richiesta della Fondazione Marco Simoncelli 58, che porta avanti i progetti umanitari in nome del campione corianese scomparso nel 2011. La commissione toponomastica ha così proposto di intitolare al Sic la nuova rotonda realizzata tra i viali Gradara e dell’Ecologia. Sarà invece il circolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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