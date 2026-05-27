Sicily Asoc Awards 2026 | i giovani siciliani premiati per l’impegno civico e il monitoraggio dei fondi Ue

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 22 maggio sono stati premiati i giovani siciliani per il loro impegno civico e il monitoraggio dei fondi europei. La cerimonia ha celebrato la partecipazione attiva dei ragazzi, sottolineando il ruolo della cittadinanza consapevole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una mattinata all’insegna della partecipazione attiva e della cittadinanza consapevole, quella del 22 maggio. In questa data la città di Palermo ha ospitato la consegna dei riconoscimenti per il progetto didattico A scuola di OpenCoesione, relativo all’anno scolastico 2025-26. L’evento conclusivo si è svolto all’interno dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Come illustra la nota ufficiale diffusa dalla Regione Siciliana, i veri protagonisti della giornata sono stati gli studenti, celebrati per le loro accurate indagini civiche. Le classi hanno analizzato con grande attenzione l’impiego delle risorse comunitarie e nazionali all’interno dei rispettivi territori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Venti Comuni siciliani premiati come “Plastic Free” per l’impegno ambientaleVenti Comuni siciliani sono stati premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free” promosso da Plastic Free Onlus.

5000 presenze: il Festival dei Diritti 2026 unisce arte e impegno civicoIl Festival dei Diritti 2026 si è concluso con circa 5000 persone presenti, dimostrando un buon afflusso di pubblico.

Temi più discussi: Sicily Asoc Awards: il 22 maggio i riconosicmenti ai migliori team; Fondi Ue, Sicily Asoc Awards: la Regione ha consegnato i riconoscimenti ai migliori team di studenti dell'Isola; Sicily-Asoc-Awards-2; Marsala premiata ai Sicily Asoc Awards: il team del Pascasino tra le eccellenze siciliane.

sicily asoc awards sicily asoc awards 2026Sicily Asoc Awards: premiati dalla Regione i migliori studenti, c’è anche la Lombardo RadiceConsegnati i riconoscimenti ai migliori team siciliani che hanno partecipato all’edizione 2025-2026 dell’iniziativa nazionale A scuola di OpenCoesione. L’incontro Sicily Asoc Awards, organizzato d ... siracusaoggi.it

sicily asoc awards sicily asoc awards 2026Il Presidente Schifani premia sei scuole siciliane, consegnati i Sicily Asoc AwardsIl Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha partecipato questa mattina a Palermo, nella sede dell'Ecomuseo Mare Memoria Viva di via Messina Marine, ... 98zero.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web