Sicily Asoc Awards 2026 | i giovani siciliani premiati per l’impegno civico e il monitoraggio dei fondi Ue

Il 22 maggio sono stati premiati i giovani siciliani per il loro impegno civico e il monitoraggio dei fondi europei. La cerimonia ha celebrato la partecipazione attiva dei ragazzi, sottolineando il ruolo della cittadinanza consapevole.

Una mattinata all’insegna della partecipazione attiva e della cittadinanza consapevole, quella del 22 maggio. In questa data la città di Palermo ha ospitato la consegna dei riconoscimenti per il progetto didattico A scuola di OpenCoesione, relativo all’anno scolastico 2025-26. L’evento conclusivo si è svolto all’interno dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva. Come illustra la nota ufficiale diffusa dalla Regione Siciliana, i veri protagonisti della giornata sono stati gli studenti, celebrati per le loro accurate indagini civiche. Le classi hanno analizzato con grande attenzione l’impiego delle risorse comunitarie e nazionali all’interno dei rispettivi territori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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