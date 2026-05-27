La Corte d’Appello ha aperto un procedimento per accertare se ci siano elementi per configurare il reato di corruzione in atti giudiziari. La verifica riguarda le due ex partecipanti alle serate di Arcore, allora residenza dell’ex premier. La decisione arriva dopo le indagini che avevano coinvolto le due donne, che ora sono chiamate a difendersi davanti ai giudici. La discussione si svolgerà nelle prossime settimane.

Sarà la Corte d’Appello a verificare se si possa configurare la " corruzione in atti giudiziari " contestata alle ormai ex ragazze delle serate di Arcore, allora residenza di Silvio Berlusconi. E per fare ciò dovrà necessariamente valutare anche le presunte false testimonianze rese dalle giovani, sebbene prescritte. Riaprirà domani il processo di secondo grado sul caso Ruby ter a carico di 22 imputati, tra cui Ruby, le "olgettine" e l’ex legale di Ruby, l’avvocato Luca Giuliante. Nel febbraio 2023 erano stati tutti assolti dal Tribunale, ex premier compreso. Le ex ospiti delle nottate a base di "bunga-bunga" erano state sentite nei due processi sul caso Ruby, ormai quasi 15 anni fa, come testimoni semplici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si torna in aula. "Corruzione in atti giudiziari"

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The MOST EVIL JUDGES Who SENT Innocent People To PRISON | Lives Destroyed By Corruption

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