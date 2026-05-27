Si poteva salvare ma lo sceriffo di turno gli ha sparato | cervo disorientato si rifugia nel cortile di una casa di Berbenno di Valtellina ma viene ucciso dai soccorsi

Da ilfattoquotidiano.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane cervo disorientato è entrato in un centro abitato di Berbenno di Valtellina e si è rifugiato nel cortile di una casa. Durante un intervento di gestione della fauna, uno sceriffo ha sparato e ha colpito l’animale, che è morto. La presenza dell’animale nel paese ha attirato l’attenzione prima dell’intervento.

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Un giovane cervo entrato per errore in un centro abitato di Berbenno di Valtellina, nei pressi di Sondrio, è stato ucciso durante un intervento di gestione della fauna selvatica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’animale, disorientato e spaventato, si era rifugiato all’interno di una piccola corte privata affacciata sulla statale. La sua presenza non è passata inosservata e sul posto sono stati allertati i soccorsi, compresa la Polizia Provinciale e i Vigili del fuoco. Secondo quanto riportato da chi era presente, la situazione avrebbe potuto essere gestita in modo controllato, evitando conseguenze estreme. A raccontare l’accaduto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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