Un giovane cervo disorientato è entrato in un centro abitato di Berbenno di Valtellina e si è rifugiato nel cortile di una casa. Durante un intervento di gestione della fauna, uno sceriffo ha sparato e ha colpito l’animale, che è morto. La presenza dell’animale nel paese ha attirato l’attenzione prima dell’intervento.

Un giovane cervo entrato per errore in un centro abitato di Berbenno di Valtellina, nei pressi di Sondrio, è stato ucciso durante un intervento di gestione della fauna selvatica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’animale, disorientato e spaventato, si era rifugiato all’interno di una piccola corte privata affacciata sulla statale. La sua presenza non è passata inosservata e sul posto sono stati allertati i soccorsi, compresa la Polizia Provinciale e i Vigili del fuoco. Secondo quanto riportato da chi era presente, la situazione avrebbe potuto essere gestita in modo controllato, evitando conseguenze estreme. A raccontare l’accaduto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si poteva salvare, ma lo sceriffo di turno gli ha sparato”: cervo disorientato si rifugia nel cortile di una casa di Berbenno di Valtellina, ma viene ucciso dai soccorsi

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