Si finge un dipendente Inps beccato dal vicino di casa poliziotto mentre tenta la rapina | in arresto un 61enne torinese

Notizia in breve

Un uomo di 61 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rapinare un vicino di casa fingendosi un dipendente dell’Inps. Il vicino, che è anche un agente di polizia in pensione, ha riconosciuto la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine. L’arrestato aveva precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, emersi dagli accertamenti successivi. Il tentativo di rapina è stato sventato sul posto, senza ulteriori conseguenze per la vittima.