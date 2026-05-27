Si finge un dipendente Inps beccato dal vicino di casa poliziotto mentre tenta la rapina | in arresto un 61enne torinese
Un uomo di 61 anni è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di rapinare un vicino di casa fingendosi un dipendente dell’Inps. Il vicino, che è anche un agente di polizia in pensione, ha riconosciuto la truffa e ha chiamato le forze dell’ordine. L’arrestato aveva precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, emersi dagli accertamenti successivi. Il tentativo di rapina è stato sventato sul posto, senza ulteriori conseguenze per la vittima.
Alle spalle, come poi emerso da accertamenti, aveva già un curriculum tra reati contro la persona e contro il patrimonio noto alla polizia. Si è concluso con l'arresto di un 61enne torinese il tentativo di truffa a danno di un'anziana signora, all'interno della cui abitazione era riuscito a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Si finge poliziotto, aggredisce e rapina un 14enne alla metro San Giovanni di Roma: arrestato 27enneUn uomo di 27 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito un ragazzino di 14 anni alla fermata della...
Finge un investimento e poi tenta la rapinaUn uomo ha tentato di mettere in atto un colpo fingendo di essere stato investito, lanciandosi sul parabrezza di un'auto in movimento condotta da un...
Si parla di: Stretta sulle visite fiscali: occhio a questi orari, chi rischia grosso | Libero Quotidiano.it.
Finto addetto Inps tenta truffa a un'anziana, fermato da poliziotto vicino di casaFingendosi un dipendente dell'Inps, lunedì mattina intorno alle 8.30 un 61enne, della provincia di Torino, ha convinto una 74enne a Bologna ad aprirgli la porta di casa e a farlo entrare nell'appartam ... ansa.it
Terracina, si finge funzionario INPS e truffa un’anziana con la scusa di una raccomandataUn uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Terracina. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Latina su ... rainews.it