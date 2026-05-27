Si blocca il press container per la raccolta della carta | guasto ripristinato

Nella tarda serata di lunedì 25 maggio, il press-container per la raccolta di carta e cartone a Montegrotto Terme si è bloccato a causa di un guasto tecnico. L’intervento di riparazione è stato completato in breve tempo, permettendo di ripristinare il funzionamento del sistema di raccolta. Nessuna interruzione prolungata è stata segnalata, e la gestione dei rifiuti è tornata regolare.

Nella tarda serata di lunedì 25 maggio, si è verificato un blocco tecnico al press-container dedicato alla raccolta di Carta e cartone a Montegrotto Terme. L'interruzione del servizio non è stata causata da un guasto strutturale, bensì da un errato conferimento da parte di un utente, che ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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