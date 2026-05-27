Un uomo si aggirava tra le gioiellerie del centro storico di Firenze con una pistola nascosta. La polizia di stato, intervenuta, ha bloccato l’uomo prima che potesse compiere un nuovo tentativo di rapina. La scena si è svolta tra negozi di lusso, con gli agenti che hanno fermato il sospetto prima che potesse entrare in azione. La persona è stata presa in custodia e portata via.

FIRENZE – Tentata rapina in gioielleria a Firenze sventata dalla polizia di stato nel cuore del centro storico. Un uomo di 33 anni, italiano e incensurato, è stato arrestato nella mattinata di venerdì 23 maggio dopo essere stato sorpreso vicino a Ponte Vecchio mentre, secondo gli investigatori, stava preparando un nuovo colpo ai danni di una gioielleria della zona. L’uomo era già finito nel mirino della squadra mobile nell’ambito delle indagini su una rapina avvenuta ad aprile all’interno del centro commerciale San Donato, in via Ragghianti. In quell’occasione un dipendente era stato minacciato con una pistola e il malvivente era riuscito a fuggire con gioielli dal valore di circa 111mila euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si aggirava tra le gioiellerie del centro con una pistola nascosta: bloccato prima del nuovo assalto

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