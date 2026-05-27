Seconda Chance il progetto per dare un futuro ai detenuti
Un nuovo progetto mira a offrire ai detenuti opportunità di reinserimento, riducendo il rischio di recidiva. L’iniziativa si concentra su programmi di formazione e supporto al termine della pena, con l’obiettivo di facilitare il ritorno alla vita civile. Non sono previsti incentivi o sanzioni, ma si punta a creare strumenti concreti per un nuovo inizio. La proposta coinvolge diverse istituzioni e associazioni, che collaborano per sostenere il percorso di reintegrazione.
Dare ai detenuti una possibilità concreta di reinserimento per evitare che, una volta usciti dal carcere, trovino “solo il deserto” e tornino nel circuito della criminalità. È questo il messaggio al centro del primo incontro umbro di Seconda Chance, il progetto nazionale dedicato al reinserimento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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