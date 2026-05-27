Un uomo ha lasciato la propria abitazione ai domiciliari, annunciando alla ex che avrebbe ucciso. Poco dopo, ha rubato un’auto e si è messo alla guida. Durante la fuga, si è schiantato contro un ostacolo. La corsa si è svolta tra due province, coinvolgendo diverse strade. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e condannato dopo il processo per il tentato omicidio, la fuga e il furto.

Evade dai domiciliari annunciando alla ex che sarebbe andato a ucciderla, ruba una macchina, preleva soldi con il Postamat di un altro, provoca un incidente, cerca di rapinare un’altra auto, aggredisce i poliziotti che lo inseguivano e, infine, si lancia dalla finestra della questura per sfuggire all’arresto. Il tutto nel giro di appena qualche ora. Quel mezzo pomeriggio degno di un film di azione è costato una condanna all’autore della scorribanda consumata tra il lato rodigino del delta del Po e la prima periferia di Ferrara. A pochi mesi dai fatti, un 28enne ferrarese è finito a processo. Sul suo capo pendeva una lunga serie di accuse: evasione, furto in abitazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scorribanda tra due province. Evade, ruba un’auto e si schianta. Condannato dopo la folle corsa

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