Scontro tra uno scooter e un furgone 18enne trasportata in ospedale

Da anconatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in ospedale dopo uno scontro tra uno scooter e un furgone in via Sacripanti. L’incidente è avvenuto attorno alle 8, e sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla, che hanno prestato le prime cure alla giovane. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della ragazza né sulle cause dell’incidente.

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ANCONA – Intervento della Croce Gialla attorno alle 8 in via Sacripanti. Il personale della Croce Gialla ha prestato le cure del caso a una 18enne alla guida di uno scooter che si è scontrato con un furgone. La ragazza è stata accompagnata al presidio ospedaliero di Torrette per il trauma. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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