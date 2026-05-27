Scontro tra Bersani e Bolloli sul voto a Venezia Gruber e Formigli con lui | Campagna indecente su Allah
I candidati di nazionalità bengalese nelle liste del Partito Democratico hanno fatto infuriare il centrodestra: chiamata a commentare l’ultima tornata elettorale Brunella Bolloli, giornalista di Libero Quotidiano, la stessa ha attaccato Pierluigi Bersani ospite in studio a Otto e Mezzo: “A Venezia volevate arruolare Allah“. La sua affermazione ha portato al commento di Corrado Formigli, che ha accusato la collega di razzismo. Cos'è successo tra Bersani e Bolloli a Otto e Mezzo La risposta di Lilli Gruber e Corrado Formigli I candidati bengalesi a Venezia Cos’è successo tra Bersani e Bolloli a Otto e Mezzo Nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda martedì 26 maggio gli ospiti sono stati chiamati a commentare i risultati delle ultime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Elezioni, è scontro in TV tra Bolloli e BersaniDurante una trasmissione televisiva si sono scontrati due esponenti politici, uno dei quali ha espresso critiche nei confronti dell’altro.
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Nota pure che ricicciano 10 volte le stesse clip perché ci sono porzioni registrate. E se c'è Bersani, mandano in onda una prima parte in cui lui fa i suoi interventi. Poi altra carrellata di ospiti e un'altra parte in cui torna Bersani in qualche confronto dove dice le s x.com
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