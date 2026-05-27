I candidati di nazionalità bengalese nelle liste del Partito Democratico hanno fatto infuriare il centrodestra: chiamata a commentare l’ultima tornata elettorale Brunella Bolloli, giornalista di Libero Quotidiano, la stessa ha attaccato Pierluigi Bersani ospite in studio a Otto e Mezzo: “A Venezia volevate arruolare Allah“. La sua affermazione ha portato al commento di Corrado Formigli, che ha accusato la collega di razzismo. Cos'è successo tra Bersani e Bolloli a Otto e Mezzo La risposta di Lilli Gruber e Corrado Formigli I candidati bengalesi a Venezia Cos’è successo tra Bersani e Bolloli a Otto e Mezzo Nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda martedì 26 maggio gli ospiti sono stati chiamati a commentare i risultati delle ultime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro tra Bersani e Bolloli sul voto a Venezia, Gruber e Formigli con lui: "Campagna indecente su Allah"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lite Bolloli-Bersani. “Il Pd ha arruolato Allah a Venezia candidando i bengalesi”. “E perché no?”. Insorgono Gruber e FormigliDurante la trasmissione Otto e mezzo su La7, si sono verificati toni accesi tra Brunella Bolloli e Pier Luigi Bersani.

Elezioni, è scontro in TV tra Bolloli e BersaniDurante una trasmissione televisiva si sono scontrati due esponenti politici, uno dei quali ha espresso critiche nei confronti dell’altro.

Temi più discussi: Elezioni, Fratoianni: Romano scelta che viene dal basso; L’Intervento/ Com’è triste Venezia per Schlein e Conte; elezioni2026; Flotilla Bersani a La7 | Israele è uno Stato pirata e fuori legge non è una democrazia Vanno sospesi gli accordi economici basta aver paura.

Nota pure che ricicciano 10 volte le stesse clip perché ci sono porzioni registrate. E se c'è Bersani, mandano in onda una prima parte in cui lui fa i suoi interventi. Poi altra carrellata di ospiti e un'altra parte in cui torna Bersani in qualche confronto dove dice le s x.com

Pierluigi Bersani, lite in tv con la giornalista Bolloli a Otto e mezzo: che cosa è successoLite in tv tra Pierluigi Bersani, ex segretario del Partito democratico, e Brunella Bolloli, giornalista e firma di Libero. Lo scontro, a Otto e mezzo su ... lapresse.it

Lite Bolloli-Bersani. Il Pd ha arruolato Allah a Venezia candidando i bengalesi. E perché no?. Insorgono Gruber e FormigliE perché no?. La polemica rovente tra Pier Luigi Bersani e Brunella Bolloli, che accusa il centrosinistra di aver arruolato Allah alle amministrative di Venezia, coinvolge anche Lilli Gruber e Cor ... ilfattoquotidiano.it