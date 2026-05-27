Elezioni è scontro in TV tra Bolloli e Bersani

Durante una trasmissione televisiva si sono scontrati due esponenti politici, uno dei quali ha espresso critiche nei confronti dell’altro. La discussione è avvenuta nel contesto delle elezioni amministrative del 2026, che hanno portato a risultati parziali. Non sono stati forniti dettagli sui temi affrontati o sulle posizioni espresse. L’evento si è svolto in un clima di confronto pubblico, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali successive.

Le elezioni amministrative del 2026 hanno emesso i loro verdetti, anche se diversi sono solo parziali. In attesa dei ballottaggi, però, nell’ambita Venezia ha vinto il Centrodestra, a Salerno, come ampiamente previsto, ha dominato De Luca. Ad “Otto e mezzo” in onda su La 7, è stata bagarre tra Pier Luigi Bersani, ex parlamentare europeo PD, e la giornalista di Libero Brunella Bolloli. Elezioni. e simboli religiosi. Il motivo del contendere tra il noto politico e la giornalista è stata proprio la vittoria di De Luca in quel di Salerno. “Sarebbe certamente peggio se non ci fosse. E’ un personaggio controverso finché si vuole, ma non ho mai sentito nessuno dire che non sa amministrare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Lite Bolloli-Bersani. “Il Pd ha arruolato Allah a Venezia candidando i bengalesi”. “E perché no?”. Insorgono Gruber e FormigliDurante la trasmissione Otto e mezzo su La7, si sono verificati toni accesi tra Brunella Bolloli e Pier Luigi Bersani.

Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, Bocchino: Sondaggisti? O sono pirla o lavorano per Meloni; Elezioni a Venezia, i candidati bengalesi nelle liste Pd e il sogno della moschea a Mestre: Vogliono Allah in Comune; Voto nei Comuni, scoppia la rissa politica nel Lazio. Il Governatore attacca Leodori, il PD risponde: Rocca è nervoso; Com'è triste Venezia, per il campo largo.

Così come il referendum non era una elezione politica, e chi ha pensato che fosse l’alba del sol dell’avvenire ha completamente sbagliato analisi, così le amministrative non sono elezioni politiche. I risultati però forse ci aiutano a riportare sulla terra chi aveva x.com

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