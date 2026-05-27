Scienza l’IA individua segnali sismici prima dei grandi terremoti

Un sistema di machine learning e’ riuscito a riconoscere automaticamente configurazioni dell’attività sismica associate a variazioni transitorie osservate prima di alcuni grandi terremoti, offrendo un nuovo strumento per studiare l’evoluzione dei sistemi di faglia. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Communications e coordinato da un gruppo internazionale di ricercatori che ha coinvolto l’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), l’Universita’ di Genova, l’Helmholtz Centre for Geosciences, la RWTH Aachen University, l’Universita’ di Potsdam, la Freie Universitat Berlin e la Stanford University. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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