Scienza l’IA individua segnali sismici prima dei grandi terremoti
Un sistema di machine learning ha individuato segnali sismici prima di alcuni grandi terremoti, riconoscendo configurazioni specifiche dell’attività sismica. Questo metodo analizza variazioni transitorie che si verificano prima di eventi sismici di grande entità, contribuendo a monitorare l’evoluzione delle faglie. La tecnologia permette di identificare automaticamente pattern associati a potenziali scosse significative, offrendo un nuovo approccio nello studio dei processi sismici.
Un sistema di machine learning e’ riuscito a riconoscere automaticamente configurazioni dell’attività sismica associate a variazioni transitorie osservate prima di alcuni grandi terremoti, offrendo un nuovo strumento per studiare l’evoluzione dei sistemi di faglia. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature Communications e coordinato da un gruppo internazionale di ricercatori che ha coinvolto l’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), l’Universita’ di Genova, l’Helmholtz Centre for Geosciences, la RWTH Aachen University, l’Universita’ di Potsdam, la Freie Universitat Berlin e la Stanford University. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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