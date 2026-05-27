Sciame di api su una fioriera di Palazzo Moroni interviene un apicoltore

Nel pomeriggio del 27 maggio, un apicoltore ha rimosso un grande sciame di api da una fioriera sulla scalinata di Palazzo Moroni, sede del municipio di Padova. L'intervento è durato diverse ore e ha coinvolto l'uso di attrezzature specifiche per la sicurezza. Nessun ferito o danno è stato segnalato durante l'operazione. La presenza delle api aveva attirato l'attenzione dei passanti, che avevano segnalato la situazione alle autorità.

Nel pomeriggio di oggi, 27 maggio, un grosso sciame di api è stato rimosso da una fioriera collocata lungo la scalinata di Palazzo Moroni, la sede del comune di Padova. Fondamentale è stato il contributo di Guglielmo Massaro, apicoltore per hobby, che in poco più di un quarto d'ora ha rimosso lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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