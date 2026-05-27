scatta il corso per receptionist

Il corso “Receptionist: l’arte dell’accoglienza e della gestione aziendale” inizia il 4 giugno. Prevede insegnamenti su come accogliere visitatori e gestire le telefonate in un contesto aziendale. La formazione si rivolge a chi vuole acquisire competenze pratiche in queste attività. La durata e i dettagli delle modalità di partecipazione non sono ancora stati comunicati.

Al via il 4 giugno il corso “Receptionist: l’arte dell’accoglienza e della gestione aziendale”. Il corso mira a insegnare a come provvedere all’accoglienza delle persone in visita all’azienda e realizzare lo smistamento delle telefonate. Tra i temi trattati il ruolo di receptionist, accoglienza e posizionamento aziendale, la gestione delle telefonate e lamentele, le tecniche di comunicazione, il time management, principi di customer care e customer satisfaction, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso, che avrà una durata di 60 ore, terminerà il 30 giugno. Sono previste lezioni al mattino e al pomeriggio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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