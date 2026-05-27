Domani sera si svolgerà un concerto al Teatro dei Sozofili di Modigliana alle 21. Sul palco si esibiranno il duo jazz formato da Alessandro Scala al sassofono e Giovanni ‘Gio’ Belli alla chitarra, accompagnati dal chitarrista tredoziese Davide Monti. L’evento è organizzato dai ‘Rotti invisibili’ e vede protagonisti artisti di rilievo della scena musicale italiana.

Concerto domani coi ‘ Rotti invisibili ’ al Teatro dei Sozofili di Modigliana, alle ore 21, sul palco un duo d’eccezione della scena jazz italiana: Alessandro Scala al sassofono e Giovanni ‘Gio’ Belli alla chitarra, insieme a Davide Monti, chitarrista tredoziese. Scala è ravennate e suona per ‘Ravenna Festival’, quindi con tutti i più grandi musicisti; sassofonista dal sound trascinante, vanta prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Flavio Boltro e Jimmy Owens. Belli, di San Piero in Bagno, è chitarrista raffinato e poliedrico, con alle spalle una solida carriera nei più importanti festival jazz e sinergie con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sax e chitarre, concerto domani a Modigliana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omaggio a Rino Gaetano con chitarre, sax e violino: il concerto dei Kaimani DistrattiVenerdì 3 aprile alle 21:30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro organizza un concerto dedicato alla musica italiana.

Duo Sax e Pianoforte in concerto per Musica al CentroIl duo composto da un sassofonista e un pianista si esibirà in concerto domenica 15 marzo alle 17:30 presso l’Auditorium di Santa Chiara a...

Temi più discussi: Sax e chitarre, concerto domani a Modigliana; Monferrato on stage, torna la musica vagabonda; Camerata Musicale Sulmona – Scuole in concerto- Teatro Comunale M.Caniglia; Massimo Ranieri a luglio in concerto sulla Rotonda del Lungomare di Taranto.

Chitarre, cornamuse e sax. Quattro concerti per tutti i gustiLa domenica e il lunedì si vestono di musica. Oggi alle 17 nella chiesa di Vaglio di Lama Mocogno (con ingresso libero), la rassegna ’Note e arte nel Romanico’ proporrà il concerto del duo di chitarre ... ilrestodelcarlino.it

Paolo Conte, un concerto suggestivo e indimenticabile a VeneziaIl Maestro ha regalato al pubblico uno spettacolo nuovo accompagnato sul palco dal suo storico ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali: Nunzio Barbieri (Chitarra e Chitarra Elettrica), ... iodonna.it