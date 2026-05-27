Sax e chitarre concerto domani a Modigliana

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera si svolgerà un concerto al Teatro dei Sozofili di Modigliana alle 21. Sul palco si esibiranno il duo jazz formato da Alessandro Scala al sassofono e Giovanni ‘Gio’ Belli alla chitarra, accompagnati dal chitarrista tredoziese Davide Monti. L’evento è organizzato dai ‘Rotti invisibili’ e vede protagonisti artisti di rilievo della scena musicale italiana.

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Concerto domani coi ‘ Rotti invisibili ’ al Teatro dei Sozofili di Modigliana, alle ore 21, sul palco un duo d’eccezione della scena jazz italiana: Alessandro Scala al sassofono e Giovanni ‘Gio’ Belli alla chitarra, insieme a Davide Monti, chitarrista tredoziese. Scala è ravennate e suona per ‘Ravenna Festival’, quindi con tutti i più grandi musicisti; sassofonista dal sound trascinante, vanta prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Flavio Boltro e Jimmy Owens. Belli, di San Piero in Bagno, è chitarrista raffinato e poliedrico, con alle spalle una solida carriera nei più importanti festival jazz e sinergie con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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