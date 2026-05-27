Una società in Sardegna ha già individuato un possibile sostituto di Angelozzi, nel caso decidesse di lasciare il ruolo. Si tratta di un professionista calabrese, scelto come erede. La decisione è stata presa in anticipo, senza attendere l’uscita ufficiale di Angelozzi. La società ha pianificato il rimpasto societario, con un profilo specifico per guidare il mercato.

? Domande chiave Perché la società ha già pianificato il sostituto di Angelozzi?. Chi è il profilo calabrese individuato per guidare il mercato?. Come cambieranno le strategie di acquisto con l'arrivo di Polito?. Quando verrà comunicata la decisione definitiva sul futuro della gestione?.? In Breve Angelozzi è arrivato in Sardegna lo scorso agosto dal Frosinone.. Ciro Polito lavora attualmente come direttore sportivo presso il Catanzaro.. Il rimpasto mira a cambiare il modello gestionale dopo dodici mesi.. La decisione finale avverrà nei prossimi giorni per il mercato.. Il futuro dirigenziale del club sardo vacilla dopo una sola stagione di gestione, con la posizione di Guido Angelozzi che appare fortemente compromessa nelle prossime fasi decisionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, rimpasto societario: Polito l’erede se Angelozzi dovesse partire

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