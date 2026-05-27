È stato inaugurato il CAVE, un ambiente virtuale sviluppato presso l’università. Si tratta di uno spazio con pareti LED trapezoidali che permette di condurre ricerche avanzate. Gli studiosi potranno analizzare monumenti e reperti senza toccarli fisicamente, grazie alla visualizzazione tridimensionale. L’obiettivo è migliorare le metodologie di studio e analisi, offrendo nuove possibilità di esplorazione digitale. La struttura si inserisce in un progetto di innovazione tecnologica nel settore della ricerca scientifica e archeologica.

? Punti chiave Come cambierà la ricerca scientifica grazie alle pareti LED trapezoidali?. Come potranno gli archeologi esplorare i monumenti senza toccarli fisicamente?. Perché questo spazio digitale è fondamentale per il patrimonio culturale?. Chi guiderà l'integrazione tra architettura e scienze digitali nel futuro?.? In Breve Finanziato dal PNRR tramite il partenariato CHANGES e lo Spoke 8.. Realizzazione tecnica affidata a ETT – Dedagroup presso la sala Next Theatre.. Partecipazione di Mancini, Cobis, Carpenzano, Carafa e Bianchini alla cerimonia.. Utilizzo di tre pareti LED trapezoidali per modelli 3D e video 360.. Lunedì 25 maggio la Sapienza ha inaugurato presso la facoltà di Architettura a Valle Giulia il CAVE, un ambiente virtuale immersivo che promette di rivoluzionare le modalità della ricerca scientifica e interdisciplinare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sapienza: nasce il CAVE, l’ambiente virtuale per la ricerca avanzata

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