Santa Teresa per il Campus Lo studentato si amplia c’è già il progetto

Lo studentato all’interno dell’Opera Santa Teresa si amplia. Il progetto c’è, anche se ancora deve passare al vaglio del Cda. Il nuovo spazio dovrebbe essere realizzato al secondo piano del complesso tra via De Gasperi e via Santa Teresa, dove una volta si trovavano gli appartamenti dei sacerdoti anziani. Negli anni la loro presenza si è sempre più assottigliata e alcuni di loro, non più autosufficienti, sono stati trasferiti in strutture sanitarie, altri sono tornati alle diocesi di appartenenza per ricongiungersi con i parenti. Ora ad abitarlo saranno gli studenti dell’università di Ravenna: i posti saranno una decina, tra doppie e singole. Si dovranno effettuare alcuni lavori e l’intenzione sarebbe quella di completare la struttura già per settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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