Sanità Giuliano UGL | Con i braccialetti antiviolenza sventate nel Lazio oltre 200 aggressioni

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Lazio, più di 200 aggressioni sono state impedite grazie ai braccialetti antiviolenza installati negli ospedali. Questi dispositivi hanno permesso di individuare e prevenire situazioni di violenza nei reparti, contribuendo a tutelare gli operatori sanitari. I dati sono stati comunicati da un rappresentante di un sindacato di categoria, evidenziando l’efficacia delle misure adottate.

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Roma, 27 maggio 2026 – “Le oltre 200 aggressioni sventate grazie all'utilizzo dei braccialetti antiviolenza negli ospedali del Lazio dimostrano che investire sulla sicurezza degli operatori sanitari produce risultati concreti e immediati. È un dato che non può essere ignorato e che deve spingere tutte le Regioni ad adottare rapidamente strumenti analoghi”. Lo dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, commentando i dati emersi sull'efficacia dei dispositivi di allarme utilizzati da medici, infermieri e operatori sanitari nei reparti più esposti al rischio aggressioni. “Da tempo denunciamo l'escalation di violenze contro il personale sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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