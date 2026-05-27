Il Movimento Carmelitano di Santa Lucia alla Castellina ha ottenuto una sanatoria canonica. La decisione è stata comunicata oggi e riguarda l’intera comunità religiosa. La procedura ha portato all’approvazione ufficiale dell’istituzione, confermando la validità delle sue attività e strutture. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui passaggi legali o sulle implicazioni pratiche di questa sanatoria. La comunità si prepara ora a proseguire con le proprie attività spirituali e religiose.

Firenze, 27 maggio 2026 – Un importante momento ecclesiale e spirituale coinvolgerà il Movimento Carmelitano di Santa Lucia alla Castellina fondato da Padre Agostino Bartolini. Sabato 30 maggio alle 18 nella Basilica del Carmine di Firenze e domenica 31 maggio alle 10.30 al convento di Santa Lucia alla Castellina a Sesto Fiorentino saranno celebrate due solenni messe presiedute dal Padre Generale dei Carmelitani, Padre Desiderio Garcia Martinez, alla presenza del Consiglio Nazionale del TOC, il Terzo Ordine Carmelitano. L’occasione sarà la conclusione del percorso di “sanatio” canonica richiesto da circa 500 appartenenti al Movimento per essere riconosciuti ufficialmente come terziari carmelitani all’interno del TOC. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanatoria canonica per il movimento carmelitano di Santa Lucia alla Castellina

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