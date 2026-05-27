San Giorgio La Molara | oltre 270 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali

Il Comune di San Giorgio La Molara ha ricevuto oltre 270 mila euro per la digitalizzazione dei servizi comunali. La somma proviene da un finanziamento pubblico destinato alla modernizzazione amministrativa. I fondi saranno utilizzati per aggiornare le infrastrutture digitali e migliorare l’erogazione dei servizi online. L’obiettivo è semplificare le procedure per i cittadini e rendere più efficiente l’amministrazione comunale. La delibera di assegnazione è stata approvata nelle scorse settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di San Giorgio La Molara ha ottenuto un finanziamento complessivo di oltre 270 mila euro destinato alla realizzazione di 10 interventi per la digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa, semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare l’innovazione tecnologica dell’Ente. Gli interventi riguardano diversi ambiti della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: dalla migrazione dei servizi comunali verso infrastrutture cloud più sicure ed efficienti, all’integrazione con le principali piattaforme nazionali come App IO, pagoPA, SPID, CIE e. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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