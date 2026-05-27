La chiesa di San Domenico all’incrocio tra via Cavour, via Matteotti e piazza Andrea Costa rimane chiusa. Le autorità hanno dichiarato che, attualmente, non ci sono progetti di ristrutturazione né l’intenzione di riaprirla nel prossimo futuro. La decisione di mantenere i lavori sospesi e la chiusura temporanea è stata comunicata senza indicare una data precisa per eventuali riaperture.

"Non ci sono progetti e non c’è, almeno al momento, l’idea di ristrutturarla e riaprirla". Di conseguenza, la chiesa di San Domenico all’incrocio tra via Cavour, via Matteotti e piazza Andrea Costa, resterà chiusa ancora a lungo. Non più adibita al culto, anche se ancora consacrata, fino al 2012 ha ospitato lo spazio espositivo gestito dal Comune ’Urban center’. Venne chiusa il 15 giugno di quell’anno, dopo il sisma in Emilia-Romagna. Il terremoto causò infatti danni alla struttura: l’agibilità venne ritenuta compromessa. Ci fu una prima messa in sicurezza che consentì di ospitare un’ultima mostra dell’archivio arcivescovile nel 2015. Poi, nel 2022, ci furono delle interlocuzioni per trasformarla in aula universitaria cob un sopralluogo delle autorità, poi il dialogo non è proseguito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Domenico, tutto fermo: "Per ora resta chiusa, priorità ad altre chiese"

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