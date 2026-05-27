Salute in Sella | Prevenzione a Piazza di Siena

Da ezrome.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 28 al 31 maggio 2026, presso Villa Borghese a Roma, si svolgono screening cardiologici gratuiti organizzati dall’Advanced Mobile Clinic. L’iniziativa si svolge nell’ambito di “Salute in Sella”, un evento dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute cardiovascolare. Le visite sono aperte al pubblico e si svolgono in un’area allestita appositamente per l’occasione. L’obiettivo è offrire controlli gratuiti e sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiache.

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Cosa: Screening cardiologici gratuiti tramite l’Advanced Mobile Clinic.. Dove e Quando: Roma, Villa Borghese, dal 28 al 31 maggio 2026.. Perché: Sensibilizzare il pubblico sull’identificazione precoce dei principali fattori di rischio cardiovascolare in un contesto sportivo e accessibile.. La sinergia tra grande sport ed eccellenza medica. Il fascino intramontabile di Villa Borghese si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti sportivi e mondani più attesi dell’anno nella capitale italiana. Il novantatreesimo CSIO di Roma, celebre concorso ippico internazionale che si svolge nella magnifica cornice di Piazza di Siena, non è soltanto un momento di celebrazione per gli appassionati di equitazione, ma si trasforma in un vero e proprio crocevia di iniziative rivolte al benessere globale dei cittadini. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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