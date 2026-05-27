A Salerno, i lavori di riqualificazione e manutenzione urbana sono ripresi questa mattina in via Fieravecchia, dove si stanno eseguendo interventi di pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele. Le attività erano state temporaneamente sospese e sono riprese dopo un sopralluogo effettuato ieri. Il cronoprogramma prevede che gli interventi si svolgano tra giugno e luglio.

Proseguono gli interventi di riqualificazione e manutenzione urbana a Salerno. Questa mattina sono ripartiti i lavori in via Fieravecchia relativi alla nuova pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri. Gli interventi saranno completati entro circa 20 giorni lavorativi per poi consentire il passaggio ai successivi cantieri ancora aperti in città. Al via il cronoprogramma di giugno. Il piano degli interventi per il mese di giugno partirà già da lunedì con il rifacimento della pubblica illuminazione a Piazza San Francesco. I lavori proseguiranno successivamente sul lungomare e in alcuni punti del centro storico. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, il cronoprogramma dei lavori tra giugno e luglio

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