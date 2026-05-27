I lavori per la nuova pavimentazione del corso Vittorio Emanuele sono ripresi questa mattina in via Fieravecchia, dopo un sopralluogo effettuato ieri. Gli interventi si concentrano sui primi lavori previsti nel cronoprogramma per giugno e luglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono ripartiti questa mattina i lavori in via Fieravecchia – dove siamo tornati dopo il sopralluogo di ieri – relativi alla nuova pavimentazione del corso Vittorio Emanuele. Saranno conclusi entro 20 giorni lavorativi. Poi si passerà rapidamente agli altri cantieri ancora aperti. Il programma dei lavori definito per il mese di giugno prevede già da lunedì il rifacimento della pubblica illuminazione a piazza San Francesco e poi a seguire sul lungomare e su alcuni punti del centro storico. Mercoledì 3 giugno partono i lavori di rifacimento delle strisce pedonali e di tutta la segnaletica stradale. Si comincia da via Roma e si proseguirà poi verso la parte orientale della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, cronoprogramma dei primi interventi a giugno e luglio

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