Sagra a Valli di Chioggia specialità straeche con polenta

Notizia in breve

La 33ª edizione della Sagra di Valli di Chioggia si terrà dal 28 maggio all’8 giugno 2026. La manifestazione propone specialità a base di pesce e polenta, attirando numerosi visitatori nella località. La sagra, che si svolge ogni anno, rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di cucina locale e di eventi enogastronomici. La manifestazione si svolge in un periodo di circa dieci giorni, coinvolgendo la comunità e i visitatori.