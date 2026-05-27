Sagra a Valli di Chioggia specialità straeche con polenta

Da veneziatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La 33ª edizione della Sagra di Valli di Chioggia si terrà dal 28 maggio all’8 giugno 2026. La manifestazione propone specialità a base di pesce e polenta, attirando numerosi visitatori nella località. La sagra, che si svolge ogni anno, rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati di cucina locale e di eventi enogastronomici. La manifestazione si svolge in un periodo di circa dieci giorni, coinvolgendo la comunità e i visitatori.

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Dal 28 maggio all’8 giugno 2026 torna la tradizionale Sagra di Valli di Chioggia, giunta alla 33ª edizione. La manifestazione proporrà serate danzanti, tribute band, musica latina, dj-set, spettacoli e stand gastronomico con specialità alla griglia.Lo stand gastronomico aprirà tutte le sere con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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