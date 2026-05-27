Ruba una bici nel palazzo ma i residenti reagiscono | ladro bloccato nell' androne si giustifica in tribunale

Un uomo di 32 anni è stato fermato nell’androne di un palazzo di Torino dopo aver rubato una bicicletta. I residenti, notando l’estraneo, hanno chiamato le forze dell’ordine e bloccato il ladro. In tribunale, il 32enne si è giustificato, ma ha già precedenti per furto. La bicicletta è stata restituita al proprietario.

Si è intrufolato in un palazzo di via Martorelli, a Torino, e ha rubato una bici. Questo 32enne, con diversi precedenti per furto, non ha però fatto i conti con il proprietario del mezzo, che si è accorto di tutto e ha dato l’allarme, e i suoi vicini di casa, subito intervenuti con lui per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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