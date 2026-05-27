Ronald Dufau scultore di luce | a Venezia la mostra dedicata allo stampatore francese

Da ildenaro.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia, al Palazzetto Bru Zane, è aperta fino al 12 settembre 2026 la mostra “Ronald Dufau, scultore di luce”. L’esposizione, inaugurata durante la Biennale e promossa dalla Fondation Bru, presenta opere dello stampatore francese Ronald Dufau. La mostra rimarrà accessibile al pubblico per oltre tre anni.

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Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Barbara D’Urso torna in tv? L’annuncio misterioso e il ‘destino incrociato’ con Lucarelli La mostra “Ronald Dufau, scultore di luce” inaugurata presso il Palazzetto Bru Zane a Venezia durante la Biennale e, presentata dalla Fondation Bru, sarà aperta al pubblico fino al 12 settembre 2026. Un percorso visivo che celebra la carriera dell’artista e stampatore lunga 37 anni in cui ha valorizzato e dato vita alle fotografie di tanti appassionati e professionisti del settore. La sua collaborazione con l’azienda Ilford comincia prestissimo: non appena il marchio promuove sul mercato i kit Cibachrome, Dufau ne acquista uno e da lì in poi sarà l’inizio di una storia ricca di dedizione, amore e professionalità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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