Roma nuovo rinforzo sulla fascia | nel taccuino torna Giay del Palmeiras

La Roma aveva inserito il nome di Agustín Giay, terzino destro del Palmeiras, tra i potenziali acquisti prima di acquistare Wesley. La società ha monitorato il giocatore nel corso del mercato, senza ancora formalizzare un’offerta. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a un accordo tra le parti o a trattative in corso. La rosa giallorossa si sta rafforzando sulla fascia con altri investimenti, ma il nome di Giay resta tra i possibili obiettivi.

La Roma, prima dell’arrivo di Wesley, aveva tra gli obiettivi di mercato il terzino destro del Palmeiras, Agustín Giay. Il suo valore di mercato è di 15 milioni, ma è destinato a salire vista la giovane età. Infatti, Giay è un classe 2004 argentino con ampi margini di miglioramento. Ha mosso i primi passi nel Club Atlético Argentino, una squadra di San Carlos, sua città natale. A 15 anni approda al San Lorenzo, imponendosi come uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico argentino, giocando però da mediano. Infatti, prima di trasferirsi al Palmeiras due anni fa, Giay era un centrocampista che univa ottime doti di palleggio a una capacità di corsa notevole. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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