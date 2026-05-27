Durante il torneo di Roland Garros, alcuni tifosi hanno criticato la programmazione delle partite, sostenendo che l'orario di Djokovic penalizza le sue prestazioni a causa del caldo estremo. La sfida contro Royer si è svolta in condizioni climatiche sfavorevoli, con temperature elevate che hanno influenzato il rendimento dei giocatori. La discussione riguarda anche il sospetto di favoritismi nella gestione degli orari, che potrebbe favorire alcuni atleti rispetto ad altri.

? Punti chiave Perché l'orario di Djokovic penalizza la sua prestazione fisica?. Come influisce il caldo estremo sulla sfida contro Royer?. Chi ha deciso di proteggere Sinner dal picco di calore?. Quali prove portano i tifosi a parlare di favoritismo?.? In Breve Djokovic affronta il francese Valentin Royer nel secondo turno del torneo.. Temperature previste a Parigi superano i 34 gradi durante il match.. Sinner giocherà contro Tabur nella sessione serale per evitare il caldo.. Critiche sui social X riguardano la disparità climatica tra i top player.. A Parigi, il clima rovente del Roland Garros sta alimentando una tempesta di polemiche sui social media tra i tifosi di Novak Djokovic, scagliati contro l’organizzazione per la gestione degli orari sul Philippe-Chatrier. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros, polemica Djokovic: i tifosi gridano al favoritismo

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Novak Djokovic was quick to hold his hand up after this near miss

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