Roland Garros 2026 gli italiani in campo oggi | orario e dove vederli

Oggi al Roland Garros 2026 sono in campo tre tennisti italiani. Due uomini, Federico Cinà e Lorenzo Sonego, affrontano il secondo turno. In campo femminile, Jasmine Paolini è l’unica azzurra rimasta nel torneo.

Sono tre i tennisti italiani in campo al Roland Garros 2026 oggi, 27 maggio. Due tennisti in campo maschile, Federico Cinà e Lorenzo Sonego, e in campo femminile Jasmine Paolini, unica azzurra rimasta, affronteranno il secondo turno dello Slam parigino. Dopo la convincente vittoria del numero 1 del mondo Jannik Sinner al primo turno contro il francese Clement Tabur, e i successi anche di Darderi e Arnaldi, nuove emozioni azzurre oggi al Roland Garros. Le n°1 mondial Jannik Sinner a signé une 30e victoire d'affilée, en session de soirée, face à Clément Tabur. Le voilà au deuxième tour de Roland-Garros? #RolandGarros https:t.co3H1aaZ4JTE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2026 Gli italiani in campo oggi: orari e dove vederli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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