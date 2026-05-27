Robot Luna | salti e spaccate con l’IA che imita il gesto umano

Notizia in breve

Un robot chiamato Luna esegue salti e spaccate imitando i gesti umani grazie a un'intelligenza artificiale che analizza un video. La tecnologia consente a Luna di apprendere i movimenti osservando le sequenze, riprodurle e adattarle. Per mantenere l’equilibrio durante la spaccata, il robot utilizza sensori e algoritmi di stabilizzazione. Non sono stati forniti dettagli su componenti specifici o metodi di programmazione.