Roberto Burioni | A Milano con 4.400 euro al mese e la famiglia fai fatica

Un medico ha commentato che con uno stipendio netto di 4400 euro al mese a Milano, e probabilmente anche a Venezia, una famiglia senza una casa di proprietà può incontrare difficoltà a coprire tutte le spese mensili. Ha sottolineato che questa cifra non permette di accumulare ricchezze e che, senza un’abitazione di proprietà, il budget può risultare insufficiente. La dichiarazione si riferisce alle sfide economiche di chi vive in grandi città italiane con redditi medi.

Un commento lapidario, di quelli destinati a diventare titoli di giornale. “Con 4400 euro netti al mese a Milano (e immagino anche a Venezia) non solo non diventi ricco, ma se hai una famiglia e non hai casa di proprietà, fai fatica ad arrivare a fine mese“. È quello che ha lasciato il virologo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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