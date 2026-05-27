Rivivono i grandi maestri della danza del ’900

Sono i grandi maestri della danza del ‘900 a rivivere sul palcoscenico del teatro Ariosto. Il 5 giugno, alle 20,30, il Liceo coreutico Matilde di Canossa mette in scena ’ Serata ’900 ’, lo spettacolo che sancisce la fine delle lezioni e si traduce in un omaggio ai coreografi che hanno rivoluzionato il linguaggio del corpo e del movimento. Ad aprire la serata è un lavoro firmato da Laura Matano, che ha curato il progetto ’Danza e fragilità’, realizzato da studenti con bisogni educativi speciali. Al centro del progetto emerge l’eredità di coreografi che hanno cambiato il volto della danza: da Vaclav Fomic Nižinskij, innovatore che spezza gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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