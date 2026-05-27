Rivivono i grandi maestri della danza del ’900
Il 5 aprile si tiene uno spettacolo dedicato ai grandi maestri della danza del Novecento, che rivivono in una rappresentazione sul palco del teatro Ariosto. L’evento rende omaggio alle figure di riferimento di quel periodo, attraverso coreografie e interpretazioni che richiamano le loro opere. La serata coinvolge artisti e coreografi che reinterpretano le creazioni più significative di quegli anni. L’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative dedicate alla storia della danza moderna.
Sono i grandi maestri della danza del ‘900 a rivivere sul palcoscenico del teatro Ariosto. Il 5 giugno, alle 20,30, il Liceo coreutico Matilde di Canossa mette in scena ’ Serata ’900 ’, lo spettacolo che sancisce la fine delle lezioni e si traduce in un omaggio ai coreografi che hanno rivoluzionato il linguaggio del corpo e del movimento. Ad aprire la serata è un lavoro firmato da Laura Matano, che ha curato il progetto ’Danza e fragilità’, realizzato da studenti con bisogni educativi speciali. Al centro del progetto emerge l’eredità di coreografi che hanno cambiato il volto della danza: da Vaclav Fomic Nižinskij, innovatore che spezza gli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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