Maestri e ballerini da tutta Italia al PalaBadiali per una Festa della donna a ritmo di danza

Lo stage nel palas falconarese - organizzato dalla Ma.Mo. Dance - per studiare la coreografia inedita del coreografo romano Andrea Stella, il quale ha successivamente registrato il video ufficiale che sarà disponibile su tutti i suoi canali social FALCONARA MARITTIMA – Sono stati oltre 150 i ballerini provenienti dalle Marche, dal Piemonte, dalla Sicilia, dal Molise, dal Lazio e dall’Emilia Romagna che si sono ritrovati al PalaBadiali di Falconara, ieri 8 marzo, per studiare con il coreografo romano Andrea Stella. Maestri e ballerini di tutta Italia hanno studiato la nuova coreografia inedita del coreografo Stella sulle note del brano arrivato secondo al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

