Riflessioni sotto il Codice Atlantico | Il genio italico da Leonardo alle Pmi
Nel cuore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si è svolto il convegno “Generazioni in dialogo”. La sala, collegata alla Pinacoteca, ha accolto relatori e pubblico per discutere del ruolo del genio italiano, da Leonardo alle piccole e medie imprese. La conversazione ha riguardato le caratteristiche distintive del talento nazionale e la sua evoluzione nel tempo. L’evento ha riunito esperti e appassionati in un ambiente storico e culturale di grande valore.
Confacente location, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana che è tutt’uno con la Pinacoteca (il più antico museo di Milano), per il convegno “Generazioni in dialogo. Cultura d’impresa tra memoria e futuro “. Promosso l’altro ieri da “ I Centenari “. Una cinquantina di eccellenze italiche (da Amaro Lucano ai gruppi elettrogeni Coelmo), con almeno un secolo di leadership continuativa a carattere familiare (carattere che distingue l’80% del nostro tessuto imprenditoriale). Il presidente Ugo Cilento, titolare di una maison napoletana (alta sartoria maschile su misura) risalente al 1780, ha chiarito: "Nessuna formula magica. L’impresa sopravvive con l’amore per quel che si fa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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