Riflessioni sotto il Codice Atlantico | Il genio italico da Leonardo alle Pmi

Notizia in breve

Nel cuore della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si è svolto il convegno “Generazioni in dialogo”. La sala, collegata alla Pinacoteca, ha accolto relatori e pubblico per discutere del ruolo del genio italiano, da Leonardo alle piccole e medie imprese. La conversazione ha riguardato le caratteristiche distintive del talento nazionale e la sua evoluzione nel tempo. L’evento ha riunito esperti e appassionati in un ambiente storico e culturale di grande valore.