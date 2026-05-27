Rifiuti speciali scaricati e bruciati in Puglia | coinvolte due società di Guidonia Montecelio

Un'indagine della DDA di Bari ha accertato che due società di Guidonia Montecelio sono coinvolte nello smaltimento illecito di rifiuti speciali, tra cui rifiuti industriali, scarti tessili e immondizia indifferenziata. La filiera criminale, con base in Campania e terminale in Puglia, ha portato allo scarico e alla combustione di grandi quantità di rifiuti nel territorio pugliese. L’indagine ha evidenziato il coinvolgimento di diverse aziende nel traffico illecito di rifiuti per anni.

Arriva sino alla provincia di Roma l'indagine della DDA di Bari che ha documentato l'esistenza di una filiera criminale con base operativa in Campania e terminale in Puglia che nel corso degli anni ha visto migliaia di tonnellate di rifiuti industriali, scarti tessili e immondizia indifferenziata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Traffico illecito di rifiuti in Puglia, 19 misure cautelari

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