Il brano “Ridin’ the Waves” di Alessia Ramusino combina elementi di spiritualità, ambiente e libertà mentale. La canzone rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico dell’autrice, definendosi come una composizione, una visione e una dichiarazione d’identità. La musica si presenta come una fusione di vari aspetti che riflettono temi legati alla libertà e alla connessione con l’ambiente. La pubblicazione segna un momento importante nella sua produzione musicale.

Con “Ridin’ the Waves”, Alessia Ramusino firma un nuovo capitolo del suo percorso artistico, un brano che è allo stesso tempo canzone, visione e dichiarazione d’identità. In rotazione sulle radio internazionali dal 18 maggio 2026, il singolo nasce da un periodo di profonda trasformazione personale e si sviluppa come un viaggio interiore guidato dal mare, simbolo centrale e ricorrente nell’universo creativo dell’artista. Le onde diventano metafora del movimento della vita: accettare il cambiamento, lasciare andare ciò che appesantisce, ritrovare sé stessi lontano dal rumore di una società sempre più frenetica, omologante e dominata dal consumismo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Ridin’ the Waves” di Alessia Ramusino: una canzone che unisce spiritualità, ambiente e libertà mentale

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