Ridin’ the Waves di Alessia Ramusino | una canzone che unisce spiritualità ambiente e libertà mentale

Da atomheartmagazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il brano “Ridin’ the Waves” di Alessia Ramusino combina elementi di spiritualità, ambiente e libertà mentale. La canzone rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico dell’autrice, definendosi come una composizione, una visione e una dichiarazione d’identità. La musica si presenta come una fusione di vari aspetti che riflettono temi legati alla libertà e alla connessione con l’ambiente. La pubblicazione segna un momento importante nella sua produzione musicale.

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Con “Ridin’ the Waves”, Alessia Ramusino firma un nuovo capitolo del suo percorso artistico, un brano che è allo stesso tempo canzone, visione e dichiarazione d’identità. In rotazione sulle radio internazionali dal 18 maggio 2026, il singolo nasce da un periodo di profonda trasformazione personale e si sviluppa come un viaggio interiore guidato dal mare, simbolo centrale e ricorrente nell’universo creativo dell’artista. Le onde diventano metafora del movimento della vita: accettare il cambiamento, lasciare andare ciò che appesantisce, ritrovare sé stessi lontano dal rumore di una società sempre più frenetica, omologante e dominata dal consumismo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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© Atomheartmagazine.com - “Ridin’ the Waves” di Alessia Ramusino: una canzone che unisce spiritualità, ambiente e libertà mentale
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