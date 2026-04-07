Una Canzone per Leo | la musica che unisce sostiene e ricostruisce

Da arezzonotizie.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 aprile 2026, alle 21, si terrà nella Pieve di Santa Mustiola a Quarto il concerto di solidarietà intitolato “Una Canzone per Leo”, promosso dall’Associazione Voceincanto APS. L’evento si svolgerà in una chiesa storica e prevede l’esibizione di musicisti che partecipano a un’iniziativa di sostegno e unione tra i presenti. La serata si concentra sulla musica come elemento di supporto e ricostruzione.

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto accoglierà “Una Canzone per Leo”, un concerto di solidarietà promosso dall’Associazione Voceincanto APS. Voceincanto ed il suo direttore Gianna Ghiori presentano un evento che nasce da un’urgenza reale e da un profondo senso di comunità: lo scorso 15 gennaio, un’esplosione avvenuta in località Il Matto ha distrutto l’abitazione di Leonardo e della sua famiglia Colombi, segnando profondamente la loro vita. Leonardo è membro attivo del Coro Mani Bianche Voceincanto, realtà inclusiva che da anni rappresenta uno dei cuori pulsanti dell’associazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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