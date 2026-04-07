Una Canzone per Leo | la musica che unisce sostiene e ricostruisce

Venerdì 10 aprile 2026, alle 21, si terrà nella Pieve di Santa Mustiola a Quarto il concerto di solidarietà intitolato “Una Canzone per Leo”, promosso dall’Associazione Voceincanto APS. L’evento si svolgerà in una chiesa storica e prevede l’esibizione di musicisti che partecipano a un’iniziativa di sostegno e unione tra i presenti. La serata si concentra sulla musica come elemento di supporto e ricostruzione.

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice della Pieve di Santa Mustiola a Quarto accoglierà “Una Canzone per Leo”, un concerto di solidarietà promosso dall’Associazione Voceincanto APS. Voceincanto ed il suo direttore Gianna Ghiori presentano un evento che nasce da un’urgenza reale e da un profondo senso di comunità: lo scorso 15 gennaio, un’esplosione avvenuta in località Il Matto ha distrutto l’abitazione di Leonardo e della sua famiglia Colombi, segnando profondamente la loro vita. Leonardo è membro attivo del Coro Mani Bianche Voceincanto, realtà inclusiva che da anni rappresenta uno dei cuori pulsanti dell’associazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Alessandro Gassmann: “Non andrò a Sanremo come ospite, c’è una regola. Voterò la canzone più bella, quella di Leo”Alessandro Gassmann farà il tifo per suo figlio Leo, in gara a Sanremo, ma da casa.

“Dire che è una canzone cantata ai matrimoni della camorra è una cosa bella da leggere?” “Sal Da Vinci rappresenta una musica per chi non ama Napoli”: Caterina Balivo fronteggia Aldo CazzulloDopo il botta e risposta in tv con Caterina Balivo, Cazzullo è tornato sull’argomento sul Corriere della Sera, ribadendo le sue critiche Rispondendo...

Dopo tutto quello che ha vissuto, Davide ha scelto di credere ancora negli esseri umani

Argomenti più discussi: Leo Gassmann: Tutti possono sbagliare, ma io sento di non potermelo permettere. Con Aiello a Sanremo abbiamo voluto portare l'amicizia sincera tra due uomini, senza secondi fini. L'amore? Un'opportunità per essere migliori; Leo Gassmann invita ad andare Oltre; Canzonissima: l'omaggio a Gino Paoli, le dediche di Fausto Leali e Leo Gassmann a moglie e mamma; Ditonellapiaga è ormai senza freni, la vera regina di Sanremo è lei, ma Giorgia e Tiziano Ferro fanno sognare: le pagelle del 4 aprile 2026.

Sanremo 2026, Leo Gassmann canta Naturale. Testo e di cosa parla la canzoneLeo Gassmann arriva a Sanremo 2026 dopo un percorso che l’ha visto crescere lentamente e in più tappe: prima il passaggio ad X Factor, poi le sue esperienze all’Ariston tra le Nuove Proposte, e negli ... dilei.it

Una canzone suonata per la prima volta tra amici che diventa un fenomeno da milioni e milioni di stream che la porta al primo posto di tutte le classifiche, ma che soprattutto diventa il coro della propria squadra del cuore. @breshbandicoot è passato dal - facebook.com facebook