Ricorrenze | Pisa si prepara a celebrare Santa Bona

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio, a Pisa, si svolgeranno diverse cerimonie e eventi legati alla celebrazione di Santa Bona. La giornata prevede processioni, messe e momenti di ritrovo nelle chiese della città. Le iniziative sono organizzate dal Comune e coinvolgono varie associazioni locali, con l’obiettivo di onorare la figura religiosa e mantenere vive le tradizioni popolari legate alla ricorrenza.