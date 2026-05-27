Ricorrenze | Pisa si prepara a celebrare Santa Bona

Da pisatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio, a Pisa, si svolgeranno diverse cerimonie e eventi legati alla celebrazione di Santa Bona. La giornata prevede processioni, messe e momenti di ritrovo nelle chiese della città. Le iniziative sono organizzate dal Comune e coinvolgono varie associazioni locali, con l’obiettivo di onorare la figura religiosa e mantenere vive le tradizioni popolari legate alla ricorrenza.

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Il Comune di Pisa celebra Santa Bona con una serie di eventi e cerimonie tradizionali che si terrano venerdì 29 maggio, giorno della ricorrenza. L'evento, promosso da Comune di Pisa insieme a Magistratura di San Martino, è realizzato in collaborazione con i Balestrieri di Porta San Marco, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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