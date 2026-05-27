richardson introduces accelerate prism an ai powered system to drive sales behavior change and revenue growth

Notizia in breve

Richardson ha presentato Accelerate Prism, un sistema basato sull'intelligenza artificiale progettato per modificare i comportamenti di vendita e aumentare i ricavi. La piattaforma utilizza tecnologie di analisi dati per monitorare e influenzare le strategie di vendita in tempo reale. È stato sviluppato per supportare i team commerciali nel miglioramento delle performance e nella crescita dei ricavi. La presentazione è avvenuta il 27 maggio 2026 a Philadelphia.