Richardson Introduces Accelerate Prism an AI-Powered System to Drive Sales Behavior Change and Revenue Growth
Richardson ha presentato Accelerate Prism, un sistema basato sull'intelligenza artificiale progettato per modificare i comportamenti di vendita e aumentare i ricavi. La piattaforma utilizza tecnologie di analisi dati per monitorare e influenzare le strategie di vendita in tempo reale. È stato sviluppato per supportare i team commerciali nel miglioramento delle performance e nella crescita dei ricavi. La presentazione è avvenuta il 27 maggio 2026 a Philadelphia.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PHILADELPHIA, May 27, 2026 PRNewswire — Richardson, a global leader in sales training and performance improvement, today announced the launch of Accelerate Prism, an AI-powered sales excellence system designed to help sales teams scale consistent selling behaviors and turn sales capability into measurable revenue outcomes. Accelerate Prism represents a new approach to sales training: not a one-time event, content library, or generic enablement platform, but a continuous system that connects training, coaching, and in-field execution—using AI-driven recommendations, personalized learning, and in-the-moment guidance to ensure that sellers and managers consistently apply the behaviors that drive revenue. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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