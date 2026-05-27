A Venezia, dopo la vittoria di Simone Venturini alle elezioni, Matteo Renzi ha criticato il governo Meloni, sottolineando che il potere d’acquisto delle famiglie sta calando. Renzi ha accusato il governo di attribuire le responsabilità ad altri, senza affrontare direttamente i problemi economici. La discussione si concentra sui dati economici nazionali, che mostrano un deterioramento delle condizioni finanziarie per i cittadini.

A Venezia la vittoria elettorale di Simone Venturini ha spinto Matteo Renzi a lanciare un monito durissimo contro la gestione del governo Meloni, puntando il dito sul peggioramento dei dati economici nazionali. Il leader di Italia Viva ha analizzato i risultati delle elezioni veneziane, sottolineando come il successo ottenuto da Venturini non possa essere attribuito alla Presidente del Consiglio. Secondo Renzi, la capacità della premier di vincere laddove non si è presentata in prima persona contrasta con le sconfitte subite nelle zone dove ha scelto di presidiare il territorio, come accaduto durante il precedente referendum. L’ex premier ha inoltre definito la premier una sorta di influencer specializzata nel gestire le dinamiche legate all’inflazione, spostando l’attenzione dai successi locali alle criticità macroeconomiche del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Renzi su Meloni: ‘Il potere d’acquisto cala, lei dà la colpa agli altri

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