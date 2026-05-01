Fanelli | il potere d’acquisto cala per l’inflazione nel Molise

Micaela Fanelli ha segnalato un calo del potere d'acquisto nel Molise, attribuito all'inflazione che nel periodo dal 2019 ha raggiunto il 19,7%. Secondo le stime, questa variazione influisce sulla capacità delle famiglie di acquistare beni e servizi. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle fasce di popolazione più colpite o sui settori maggiormente interessati. La situazione viene monitorata in vista di possibili interventi.

?? Cosa sapere Micaela Fanelli segnala calo potere d'acquisto in Molise con inflazione al 19,7% dal 2019. Il divario del 7,5% tra prezzi e salari spinge la consigliera verso nuovi appalti regionali. La consigliera regionale Micaela Fanelli ha lanciato un appello dal territorio di Santa Croce di Magliano per affrontare la crisi dei salari, evidenziando come l'inflazione abbia eroso il potere d'acquisto dei lavoratori molisani negli ultimi sei anni. In questa giornata dedicata al lavoro, il di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fanelli: il potere d’acquisto cala per l’inflazione nel Molise Notizie correlate Stipendi in ripresa: il potere d’acquisto batte l’inflazioneLe buste paga dei lavoratori dipendenti in Italia mostrano i primi segnali di una ripresa strutturale, con le retribuzioni contrattuali orarie che... Inflazione e tasse: il potere d’acquisto di lavoratori e pensionati èLe tensioni geopolitiche internazionali stanno riaprendo una fase di incertezza economica che rischia di incidere negativamente sulla crescita, sulla...