Nuove preoccupazioni per la salute della Regina Sonja. La sovrana norvegese, 88 anni, è stata ricoverata in ospedale a causa di problemi cardiaci e resterà sotto osservazione medica per alcuni giorni. L’annuncio è arrivato direttamente dal Palazzo Reale di Norvegia, che ha aggiornato sulle condizioni della regina. Il ricovero dopo il malore. Secondo quanto comunicato dalla Casa reale, la regina era stata posta in congedo per malattia già domenica scorsa per una settimana. Alla base dello stop ci sarebbero episodi di fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. Il pacemaker impiantato a gennaio. La sovrana aveva già affrontato problemi cardiaci nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Regina Sonja ricoverata in ospedale per problemi cardiaci: resterà sotto osservazione

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