Il Ciclolonga Village è stato inaugurato a Battipaglia in occasione dei 50 anni di RCS75. La manifestazione durerà tre giorni e comprende musica, cultura, sport e spettacolo.

RCS75 celebra 50 anni di storia con tre giorni di eventi tra musica, cultura, sport e spettacolo. Dal 5 al 7 giugno 2026 Battipaglia ospiterà il “Ciclolonga Village”, il nuovo villaggio esperienziale allestito presso la Villa Comunale di via Clarizia per festeggiare lo storico traguardo dell’emittente Radio Castelluccio. Un doppio anniversario che coinvolgerà l’intera città: insieme ai 50 anni di RCS75 saranno infatti celebrati anche i cinquant’anni della storica “Ciclolonga”, la passeggiata in bicicletta simbolo della Piana del Sele. Una storia lunga 50 anni. Nata negli anni ’70 grazie all’intuizione di Mario Rossomando e di un gruppo di amici, RCS75 è diventata negli anni una delle emittenti radiofoniche più rappresentative del Sud Italia, accompagnando generazioni di ascoltatori tra musica, informazione e racconto del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - RCS75 festeggia 50 anni: nasce il Ciclolonga Village a Battipaglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Lions Club Bollate Groane festeggia 50 anniDomenica 12 aprile, presso la Scuola Cani Guida di Limbiate, si sono svolte le celebrazioni per il cinquantennale del Lions Club Bollate Groane.