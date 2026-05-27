Raul Dumitras rompe il silenzio su Lucia dopo il GF Vip | Ho provato a vivere questo rapporto però…

Raul Dumitras ha condiviso su social media le sue riflessioni riguardo al rapporto con Lucia Ilardo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente ha affermato di aver cercato di vivere questa relazione, senza fornire ulteriori dettagli. La comunicazione pubblica avviene a distanza di tempo dal reality, senza indicare specifici sviluppi successivi. Non sono state rivelate altre informazioni sulla natura attuale del rapporto tra i due.

In che rapporti sono Raul Dumitras e Lucia Ilardo dopo il GF Vip? L’ex gieffino rompe il silenazio sui social. Dopo il Grande Fratello Vip in molti si stanno chiedendo se sia cambiato qualcosa tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo. Lei nella casa più spiata d’Italia non ha nascosto una certa curiosità nei suoi confronti, durante la finale è anche venuto fuori che le sarebbe piaciuto vederlo dopo il reality per fare ses*o. Storia Ig di Raul Dumitras (Screen Ig @rauldumitras) Ieri l’ex gieffino ha risposto ad alcune domande dei fan tramite le sue storie di Instagram, a chi gli ha chiesto in che rapporti siano rimasti lui e Lucia ha detto: “Io ragazzi potrei anche parlare tanto, giocare su questa cosa, fare finta che ci sia chissà che, semplicemente non c’è nulla da dire. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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