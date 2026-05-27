Raul Dumitras ha confermato di aver avuto una conversazione con Lucia Ilardo, durante la quale ha notato un certo interesse da parte sua. Ha inoltre sottolineato che il loro rapporto include un “filo di malizia”, senza specificare altri dettagli. Dumitras ha comunque precisato di non voler alimentare la situazione, poiché non desiderava coinvolgimenti sentimentali con Lucia e un altro concorrente.

Finito il reality sembra esserci stato un distacco tra l'ex gieffina e il napoletano, in che rapporti è invece con Raul? Lui nei giorni scorsi ha smesso di seguirla sui social e in molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo tra loro. Nelle scorse ore a fare chiarezza è stato lui tramite le sue storie di Instagram. Riferendosi al Grande Fratello Vip ha detto che lui e i suoi compagni di avventura sono stati fortunati a vivere una simile esperienza, ha però ammesso che è stato particolare tornare alla normalità. Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras dopo il Grande Fratello Vip? Le rivelazioni dell'ex gieffino Ai suoi follower, riferendosi a Lucia Ilardo, ha detto che potrebbe parlare tanto e giocare su questa cosa ma la realtà è che non c'è nulla tra loro e non c'è mai stato niente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raul Dumitras parla di Lucia dopo il GF Vip: “Ci siamo sentiti, c’è sempre quel filo di malizia…”

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