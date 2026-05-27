Raimondo Todaro ha rivisto Francesca Tocca dopo il GF Vip | Ci siamo riabbracciati

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha incontrato nuovamente l’ex moglie, Francesca Tocca. Durante un’intervista, ha riferito di averla rivista e di averla riabbracciata. Non sono stati forniti dettagli su come si siano svolti i momenti dell’incontro o su eventuali conversazioni tra i due.

Raimondo Todaro ha raccontato di aver visto la ex moglie Francesca Tocca dopo la fine del Grande Fratello Vip. "Ci siamo abbracciati, è una persona importante", ha spiegato. Per tutta la durata del reality, la ballerina si è tenuta lontano dai riflettori, proprio come ha voluto lo stesso concorrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Grande Fratello VIP - Francesca Manzini e Raimondo Todaro ballano Dirty Dancing

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