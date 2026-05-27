Oggi si è riunita in Commissione di Vigilanza Rai, dopo mesi di attesa. Giachetti, presente alla riunione, ha dichiarato di essere soddisfatto, anche se non si sente tranquillo. La discussione riguarda questioni legate alla gestione dell’azienda, senza dettagli specifici sui contenuti trattati. La riunione si è svolta in un clima di attesa, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento di confronto. Giachetti aveva scioperato in precedenza per partecipare a questa sessione.

Dopo mesi di attesa oggi c'è stata una riunione in Commissione di Vigilanza Rai, soddisfatto Giachetti che ha scioperato per questo fine Oggi dopo una lunga protesta diRoberto Giachetti, finalmente la Vigilanza Rai si è riunita, con lo scopo di sbloccare la commissione parlamentare della rete dopo ben due anni. Diversi i punti di discussione, come quella diun’assenza della presidenzao dellavendita del Teatro delle Vittorie. Ciò che è certo è che oggi si è presentato un numero che ha consentito la legalità e completezza della riunione, sebbene ancora non si sia arrivati ad una soluzione. “Dopo 19 mesi, si è riunita la Vigilanza Rai, c’era il numero legale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, riparte oggi la discussione in Vigilanza, Giachetti: “Non sono tranquillo ma soddisfatto”

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Rai: Floridia e opposizioni denunciano stallo: e violenza Istituzionale

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